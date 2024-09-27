9·î27Æü¤Ë»ö¼Â¾å¡È¼¡¤Î¼óÁê¡É¤ò·è¤á¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¹¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡£13»þ¤«¤éÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿·ÁíºÛ¤¬·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ï»þ¹¹¿·¡Ë▶¸á¸å¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó?¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÆÃ½¸µ­»ö¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢££±£¶¡§£°£µ²ÃÆ£¿Ø±ÄÊó¹ð²ñ¿Ø±Ä¤Ë²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë²ÃÆ£¸µÄ¹´±¡£¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ­¤Ç»ÄÇ°¤Ê