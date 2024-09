歌手で俳優のソニンさん(41)が、2024年9月25日、インスタグラムで浴衣姿など夏の思い出を披露した。「Memories of the summerまた来年ね夏こんにちは秋」「Memories of the summerまた来年ね夏こんにちは秋」とつづったソニンさん。ハッシュタグをつけて「#プライベート投稿しなさすぎな私がいっぺんに載せてみた」とし、さまざまなプライベートショットを公開した。青を基調としたワンピースを着て振り返ってほほ笑む姿