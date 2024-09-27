Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£²£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¹£°£³±ß£¹£³Á¬¹â¤Î£³Ëü£¹£¸£²£¹±ß£µ£¶Á¬¤È¡¢ÂçÉý¤ËÂ³¿­¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤ä°ÙÂØ¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î£³Ëü£¹£°£°£°±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ£¸·îÁ°È¾¤ÎµÞÍîÁ°¤Î¿å½à¤ò²óÉü¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Åª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤¬Éü³è¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°