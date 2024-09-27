¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î3Æü¤ËÃÀ¤Î¤¦¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¸µ¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó²ñÄ¹¤Î²¬ÅÄÂÀÏº¡ÊµýÇ¯94¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²¬ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¡£ÁðÁÏ´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Âç¤¤¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¼Ò¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÃ