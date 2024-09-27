岸田文雄首相（６７）の後継を決める自民党総裁選が２７日、都内の党本部で投開票された。高市早苗経済安保相（６３）と石破茂元幹事長（６７）による決選投票に持ち込まれ、石破氏が制した。 【写真】決選投票で敗れた高市早苗氏 国会議員票３６８票と２６日に締め切られた党員・党友票３６８票の計７３６票で争われた１回目の投票では、９候補いずれも過半数を獲得しなかった。１８１票を集めた高市氏と１５４票を集めた石
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