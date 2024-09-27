¾Ð´é¤Ç»³ËÜ¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¶½¤¸¤ëÂçÃ«¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ëÈá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î26Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤Ç2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò7-2¤ÇÇË¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è