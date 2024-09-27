元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が21日、YouTubeチャンネル『ABEMA 野球【公式】 / アベマでMLB』で公開された動画「【ドジャースをプレイバック】ミスタージューン大谷翔平は最強の1番バッター!? 一方大量離脱のドジャースは…!?【MLB's on FLEEK #29】」に出演。打順変更後のドジャース・大谷翔平について語った。さや香(新山、石井)、杉谷拳士氏(C)AbemaTV,Inc.○杉谷拳士、大谷翔平の打順変更について語る今回の動画