自民党総裁選の最新情報を、自民党本部前から中継で伝える。木村祐太 与党キャップ：カギを握る党員票の状況が明らかになりつつあり、誰が優勢なのか党内が固唾をのんで見極めようとしています。一方、石破氏、高市氏、小泉氏の3陣営がギリギリまで熾烈な切り崩しを続けています。劣勢の候補を支持する議員の1人は、ある陣営から『こちらに入れればあなたは大臣です』と言われたと話し、すでにポストをちらつかせた交渉まで行われ