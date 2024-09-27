これからのお鍋シーズンに重宝するシンプルで使いやすい『卓上IH調理器』をご紹介しよう！ テーブルにサッと出したらすぐに調理ができお手入れも楽々。炒め物、煮物、焼き物、お鍋料理ができ、安心の2時間オートオフ機能付き。さらに揚げ物モードや切タイマー設定も可能（※）で一家に一台はあると便利な優れもの。本品の性能をさっそくチェックしていこう！（※）揚げ物調理では切タイマー設定は使えません ■使いやす