8月まで放送された『仮面ライダーガッチャード』の新作Vシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』が来年2月21日から期間限定上映、同6月11日にBlu-ray＆DVD発売されることが決定。ティザービジュアルと特報が解禁となった。【画像】『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』ライドケミートレカセット『仮面ライダーガッチャード』は8月25日に最終話を迎えた、錬金術師と人工生命体のケミーをめぐる戦いが繰り広げ