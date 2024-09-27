■小芝と阿部は日本テレビ土ドラ9『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』に出演中 【写真】阿部亮平・小芝風花・水卜アナ・春日俊彰『ZIP!』オフショット 日本テレビ土ドラ9『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』に出演している阿部亮平（Snow Man）が、主演の小芝風花と共に、9月27日放送の日本テレビ系『ZIP!』に出演。『ZIP!』公式X（旧Twitter）で、総合司会の水卜麻美アナウンサーと金曜日