【モデルプレス＝2024/09/27】歌手の酸欠少女さユりさんが、9月20日に永眠したことがわかった。28歳だった。9月27日、公式X（Twitter）にて発表された。【写真】酸欠少女さユりさん、ライブでの様子◆さユりさんが死去近影雨降ってて楽しいね関係ないけどみんなの好きなアニメを教えてください pic.twitter.com/TDo5YPPcls— 酸欠少女さユり (@taltalasuka) June 2, 2023さユりさんと2024年3月に結婚した夫で、男女混声ユ