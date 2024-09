こんにちは!GANG PARADEのヤママチミキです!先週からディズニーランドで久しぶりのキャッスルプロジェクション『Reach for the Stars』がスタートしたり、4日後にはついにハロウィーンイベントが始まるということで、パークがどんどん盛り上がっているような気がします。私はまだ『Reach for the Stars』を生で観ることは出来ていないのですが、いろんな情報がチラチラと視界に入ってきて、早く観にいきたくてたまりません。キャ