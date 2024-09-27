森永製菓のハイビターココア「カカオの力〈CACAO70〉」が好調だ。健康志向の高まりで支持され前期（3月期）販売金額は前年比33％増となった。8月19日、取材に応じた溝井敦営業本部営業部食品営業グループ課長は「ここ2〜3年の傾向として、片岡物産さんの『腸活ココア』も同様に、機能性を訴求しているココアが伸長し続けている」と語る。今期（3月期）の滑り出しも好調で、4-6月の販売金額は、33％増を上回り勢いづいている。直近