南の海上が騒がしい状態が続いています。現在、日本の南には4つの熱帯低気圧があります。九州の南にある熱帯低気圧は、元台風16号。 【写真を見る】【台風情報】南海上に“元台風16号”と“新たな台風のたまご” 来週日本に影響が出るおそれも 10月の天気どうなる？雨予想を画像で詳しく 沖縄の南の「熱帯低気圧a」とマリアナ諸島付近にある「熱帯低気圧b」は、今後、24時間以内に台風まで発達する見込みです。 まずは「熱帯低