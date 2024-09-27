春秋航空は、大阪/関西〜西安線を10月27日から減便する。現在は1日1往復を運航しており、これを火・木・土曜の週3往復に増便する。機材はエアバスA320型機で運航する。所要時間は大阪/関西発が4時間55分、西安発が3時間45分。■ダイヤ9C6986大阪/関西（12：55）〜西安（16：50）／火・木・土9C6985西安（07：10）〜大阪/関西（11：55）／火・木・土