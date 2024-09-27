セパレート型コードレススティック掃除機MC−NX810KMパナソニックは、業界初（国内の家庭用掃除機市場において。10月下旬発売）「マイクロミスト」機能搭載のパワーノズルを採用したセパレート型コードレススティック掃除機MC−NX810KMを210月下旬に発売する。2021年に同社が業界で初めて（国内スティック掃除機市場において。2021年10月25日発売）発売した、クリーンドック（自動ゴミ収集機能）搭載のセパレート型タイプは、ダス