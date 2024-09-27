携帯電話各社は、石川県能登地方に大きな被害をもたらした大雨の被災者を支援するための寄付を受付している。 NTTドコモ NTTドコモは、「d払い」または「dポイントクラブ」、法人向けには「ドコモビジネスメンバーズ」から寄付を受付している。 寄付先は石川県で、集まった寄付金は、被災者への義援金および被災地支援・復興支援金として、石川県に届けられる。受付期間は10月18日午後5時まで。 NTTドコモ