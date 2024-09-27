ＪＲ北海道は9月27日、局地的な大雨の影響でＪＲ根室線の白糠～釧路間、ＪＲ石勝線の占冠～新得間で運転を見合わせています。これにより一部の列車に運休が発生しています。【運休】14本（特急6本、快速・普通8本）＜特急＞特急とかち3号・特急おおぞら5号など計6本＜函館・千歳線＞2本＜函館線＞1本＜根室線＞3本＜花咲線＞2本