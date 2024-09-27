事実上、次の総理大臣を決める自民党の総裁選挙は27日、投開票が行われます。 長崎県連でも、朝から党員票の開票作業が行われました。 （自民党県連 前田哲也幹事長） 「15日間にわたる総裁選挙が開票日となった。県連の党員1人1人の意思がこのはがきに託されている」 自民党県連では、午前9時過ぎから開票作業が始まりました。 投票の権利を持つ県内の党員・党友は、2万3785人です。 26日までに届いた