Samsungが2024年9月26日に、中価格帯域の主力スマートフォン「Galaxy S24 FE」とタブレット端末「Galaxy Tab S10 Ultra」「Galaxy Tab S10+」を発表しました。Galaxy S24 Series Expands With S24 FE: A Premium Experience That Makes Full Galaxy AI Capabilities Attainable for More Users - Samsung Mobile Presshttps://www.samsungmobilepress.com/press-releases/galaxy-s24-series-expands-with-s24-fe-a-premium-experie