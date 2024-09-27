最上級のカカオ豆を厳選して作られた、最高級の味やデザインが魅力の「GODIVA」。8月19日にオープンした「ゴディバラボラトリー原宿」は、ゴディバのシェフのクリエイティビティが詰まった店舗限定、期間限定のショコリキサーやソフトクリームが楽しめるお店です。原宿でしか味わえない大注目のメニューですので、チョコレートがお好きな方はぜひチェックしてください。 見た目も美しい！店