青森県五所川原市が3年前に発注した土木工事を巡り、元副市長の一戸治孝容疑者ら3人が官製談合防止法違反などの疑いで逮捕されました。青森県警はけさから関係先の捜索に入っています。一戸容疑者は先月、一身上の都合を理由に直前の議会開会直前に退職していました。