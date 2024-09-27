「高級外車を買い占めて転売すればもうかる」などと持ちかけて、3000万円をだまし取った疑いで男が逮捕されました。大沼光葵容疑者（35）は2018年、知人男性（当時55）に「流通台数の少ないベンツなどを買い占め、市場価格をつり上げて転売すれば利益が出る」などと嘘の投資話をもちかけ、3000万円をだまし取った疑いが持たれています。大沼容疑者は、「フェラーリなどを1200台以上、保有している」などと嘘をついて相手を信用させ