自民党の総裁選挙で、県内の党員らが行った郵便投票の開票がけさ、富山市で行われました。関係者によりますと、石破元幹事長が最も票を集めたということです。開票は午前7時から富山市の自民党県連で行われました。県連によりますと県内では党員など選挙人2万7200人に投票用紙を発送し、投票総数は1万8270票で投票率は67.17％でした。前回2021年よりも3.6ポイント低くなりました。複数の関係者によりますと県内の党員票は石破元幹