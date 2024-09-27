死者５８人、行方不明者５人を出し、戦後最悪の火山災害となった御嶽山（長野・岐阜県境、３０６７メートル）の噴火から１０年を迎えた２７日、麓の長野県王滝村の松原スポーツ公園で、犠牲者の追悼式が開かれた。噴火発生時刻の午前１１時５２分に合わせ、遺族らが黙とうをささげた。追悼式は同県木曽町と王滝村が主催し、遺族や地元関係者ら約５０人が出席した。御嶽山は２０１４年９月２７日に噴火し、噴石などが登山者ら