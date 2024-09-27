弊社インプレスから、10月13日（日）に地球に最接近する「紫金山・アトラス彗星」の観測ガイドブックが発売中だ。天文写真家として知られる沼澤茂美氏が執筆し、価格は2,420円。 主に大彗星の撮影技法や肉眼での観察方法を記載した内容で、撮影ガイドではデジタルカメラだけでなく、スマートフォンを使用した撮影テクニックも紹介。観測ガイドでは、最適な観測地点の選び方から、望遠鏡や双眼鏡を用いた効果的な観測方法