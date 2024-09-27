【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■どこかに“Sankaku”と“エンドリケリー”が隠れている遊び心のあるデザインに注目 .ENDRECHERI./堂本剛が、10月9日に配信リリースする新曲「雑味 feat. George Clinton」のジャケット写真が公開された。 ジャケットはMUSUBI Inc.が手がけ、ありのままの自分を生き、人生の喜びへ向かって、多彩な個性ある人たちが走り出すデザイン。楽曲に込められた、手を加えないありの