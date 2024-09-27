「高級外車を転売すれば利益の5％を配当できる」などとうその投資話を持ちかけ、男性から3000万円をだまし取ったとして男が逮捕されました。被害総額は数億円にのぼるとみられています。逮捕された大沼光葵容疑者（35）は2018年6月、「オークションで購入した高級外車を高値で転売して、利益の5％を配当する」とうその投資話を持ちかけ、60代の男性から出資金として3000万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によります