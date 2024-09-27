お笑いコンビ・はるかぜに告ぐがパーソナリティーを務めるラジオ番組で、リスナーから「アルバイト」にまつわる“持論”を募集。バイトにおけるあるあるから人生の教訓、偏見のようなものまで、さまざまな意見が寄せられた。アルバイト先での序列は独特？☆☆☆☆はじめに紹介されたのは「バイト先で仲良くなる人は、学校の友達とはちょっとタイプが違う」という持論。学生時代を振り返ったこのリスナーによると、バイト先では