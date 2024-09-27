恋愛リアリティーショー『テラスハウス』に出演し、番組内で出会った関川良と結婚したモデルのフランク奈緒美ロレイン（以下、ナオミ）が、『さよならプロポーズ via ギリシャ』にVTR出演。親友のモナに、厳しくも愛あるアドバイスを送った。【映像】テラスハウス出身同士で結婚したナオミ＆リョウの現在の姿9月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第2話が放送された。本作は