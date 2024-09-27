岸田総理の後継を決める自民党総裁選が、きょう、投開票を迎えます。過去最多、9人の候補の戦いの勝者は石破氏、高市氏、小泉氏に絞られてきました。最新情報を自民党本部から伝えてもらいます。総裁選は、自民党本部の8階で午後1時すぎから投開票が始まります。先ほどから壮行会を始めた陣営もあり、既に自民党本部には緊張感が漂い始めています。今朝の9人の候補の動きをまとめました。高市早苗 経済安保担当大臣（63）「仲