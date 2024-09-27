大型ハリケーン「ヘリーン」をとらえた衛星写真＝２６日/NOAA（ＣＮＮ）米フロリダ州に接近している大型ハリケーン「ヘリーン」が発達して「カテゴリー４」の強さになった。現地時間の２６日夜、フロリダ州西部に上陸する見通しで、暴風や高潮、停電などの被害が予想されるとして当局が警戒を呼びかけている。２５日午前の時点で「カテゴリー１」だったヘリーンは急激に勢力を強め、２６日夕には５段階で上から２番目に強いカテゴ