文春文庫では、有栖川有栖さんの作家デビュー35周年を記念して、有栖川さんに関連する文庫3作を連続刊行します。 ■「文春文庫」3作連続刊行の詳細 1．『捜査線上の夕映え』（2024年11月刊予定） 2018年に第3回吉川英治文庫賞を受賞し、ドラマ化や舞台化もされた人気シリーズ＜火村英生＞シリーズ長篇が満を持して文庫化。コロナ禍を生きる火村とアリスを描き、単行本時には4大ミステリランキング全てで