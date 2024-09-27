水漏れがあった現場笠岡市入江27日 26日夜、岡山県笠岡市で水道管から水が漏れ、復旧工事に伴う断水で約750世帯に影響が出ています。 市の水道課によりますと26日午後5時ごろ、笠岡市入江の市道で上水道の配水管から水が漏れていることが確認されました。 配水管は設置から55年が経っていて、直径約6cmの穴があいていたということです。 復旧工事に伴う断水で、笠岡市神島地区を中心に約750世帯に影響が出てい