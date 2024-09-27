王毅氏、「グローバルサウス支援」がテーマの発表イベントに出席25日、「グローバルサウスを支援するグローバル発展イニシアチブ−行動する中国」をテーマとする発表イベントに出席した王毅氏。（国連＝新華社記者/謝鍔）【新華社国連9月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は25日、米ニューヨークの国連本部で開かれた「グローバルサウスを支援するグローバル発展イニシアチブ−行動する中国」をテーマ