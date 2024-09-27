ＪＲＡは９月２７日、２２年の京成杯オータムハンデキャップを制したファルコニア（牡７歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ディープインパクト）が、２６日付で競走馬登録を抹消されたと発表した。乗馬となる予定だが、行き先は未定。９月２１日の清秋ジャンプＳで競走中止。左前肢浅屈腱の不全断裂で、競走能力喪失の診断を受けていた。通算３０戦８勝、総獲得賞金２億２２５４万７０００円。