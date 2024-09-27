クラウドネットワーキングとセキュリティサービスを提供するInfobloxは9月26日、「Universal DDI Product Suite」を発表した。同製品は、NetOps、CloudOps、SecOpsのサイロ化を解消し、柔軟性の高い導入モデルを提供することで、DDI(DNS/DHCP/IPAM)管理、統合的な資産の可視化、能動的なセキュリティ対策を可能にするという。「Universal DDI Product Suite」の特徴○Universal DDI Product Suiteの概要Universal DDI Product Suit