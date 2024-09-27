ファミリーマートは10月1日から、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズからマダガスカル産バニラを使用した「リッチフラッペバニラ」を全国のファミリーマート約1万6,300店で数量限定で発売する。ファミリーマート 「リッチフラッペバニラ」商品画像【関連記事】ミニストップ「なめらかプリンパフェ」9月27日リニューアル、北海道産生乳と生クリームを増、プリン本来の美味しさにこだわり濃厚な味