YouTubeチャンネル「散歩するアンドロイド」の登録者数が36万人を超える人気YouTuber、「アンドロイドのお姉さん SAORI」。国内外の様々な場所を旅する彼女が、2023年に「最長片道切符」を手に日本縦断の旅に挑戦しました。極寒の稚内からスタートし、絶景やグルメ、予期せぬトラブルに直面しながらも54日間をかけて完遂。その全貌をまとめた書籍『最長片道切符鉄道旅 一筆書きでニッポン縦断』の発売を記念し、旅の裏側や執筆秘話