秋の全国交通安全運動にあわせて大分県別府市の別府湾サービスエリアで26日、タイヤの無料空気圧測定が行われ、高速道路での安全走行を呼びかけました。 【写真を見る】破裂によるバースト事故防止へ高速道路のSAでタイヤの無料空気圧測定を実施大分 この取り組みは秋の全国交通安全運動にあわせて高速道路での事故防止や安全運転を心がけてもらおうと、県警の高速道路交通警察隊などが実施したものです。 別府