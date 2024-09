AI開発企業のOpenAIが、Moderation APIに新しいマルチモーダルモデレーションモデルを導入しました。このマルチモーダルモデレーションモデルはGPT-4oをベースとしており、テキストと画像の両方の入力をサポート。特に、英語以外の言語で以前のモデルよりも正確にモデレーションを実行してくれます。Upgrading the Moderation API with our new multimodal moderation model | OpenAIhttps://openai.com/index/upgrading-the-moder