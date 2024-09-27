総務省は２７日、石川県・能登半島の記録的な大雨で大きな被害を受けた県内の６市町に対し、１１月分の普通交付税のうち２６億８００万円を繰り上げて配分すると発表した。３０日に交付する。内訳は七尾市６億５６００万円、輪島市６億１３００万円、能登町５億１１００万円、珠洲市３億７１００万円、志賀町２億３２００万円、穴水町２億２５００万円。