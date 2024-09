GoogleのカスタムAI作成サービス「NotebookLM」に、YouTubeのURLや音声ファイルを追加できる機能が搭載されました。これにより、YouTubeや音声ファイルの情報に基づいて質問に答えたり要約したりできるAIを作成できるようになります。NotebookLM adds audio and YouTube support, plus easier sharing of Audio Overviewshttps://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-video-sources/NotebookLMは自分専用のAIアシスタント