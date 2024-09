現地時間26日、PlayStationの大ヒットゲームを実写ドラマ化した「THE LAST OF US」シーズン2の予告編(海外版)が、米 HBO 公式YouTubeチャンネルで公開された。原作「The Last of Us」(ラスト・オブ・アス)は、謎の寄生菌によって崩壊した世界を舞台に、主人公・ジョエルが人類最後の希望となる少女・エリーと旅を続けるサバイバルアクション。実写ドラマでは、ジョエルを「マンダロリアン」のペドロ・パスカル。エリーを「