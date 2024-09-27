日本の伝統的な大手、中堅企業の多くでイノベーションが足りないと言われる。多くの日本企業が、「知の深化」だけに偏りがちなのである（写真：metamorworks／PIXTA）「宗教」と「優れた企業経営」には実は共通点があり、「現代の強い企業」は、いい意味で「宗教化」していく。それらの主題をもとに、世界の宗教事情に精通したジャーナリストの池上彰氏と、『両利きの経営』の解説者で早稲田大学教授の入山章栄氏が語り合った『宗