■『Yogibo presents RIZIN.48』試合前インタビュー（27日・都内ホテル）大会まで2日後となった『RIZIN.48』（さいたまスーパーアリーナ）の第3試合で金太郎と対戦する秋元強真（18）が、念願のRIZINデビュー戦への意気込みを語った。【動画】“JTTの超新星”18歳・秋元強真「朝倉海さんと練習していたら問題ない」秋元は中学卒業を機にプロを目指してパラエストラ柏（現THE BLACKBELT JAPAN）に入門し、アマチュア戦績6戦全勝