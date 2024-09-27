ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。今回は全国のゲームセンターなどに2024年9月20日より順次投入される「MARVELACT/CUTプレミアムフィギュア“マイルス・モラレス” 」を紹介します！ セガプライズ「MARVELACT/CUTプレミアムフィギュア“マイルス・モラレス” 」  投入時期：2024年9月20日より順次サイズ：全長約12×