TAHITI 80が、前作『Here With You』から約2年半ぶりの新作アルバム『HELLO HELLO』をリリースした。すでに先行配信されている1stシングル「Every Little Thing」、2ndシングル「Lose My Head」、3rdシングル「Hello Hello」、4thシングル「Vertigo」の4曲全てが収録された、通算10作目のスタジオ・アルバムとなるアニヴァーサリー作品だ。前作アルバム『Here With You』は、パンデミックの最中に制作され、クラウド上での遠隔的な