王毅氏、「ＡＩ能力構築国際協力ハイレベル会合」に出席25日、「AI能力構築国際協力ハイレベル会合」に出席した王毅氏（前列中央）。（国連＝新華社記者/呉暁凌）【新華社国連9月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は25日、米ニューヨークの国連本部で開かれた「人工知能（AI）能力構築国際協力ハイレベル会合」に出席した。王毅氏、「ＡＩ能力構築国際協力ハイレベル会合」に出席25日、「AI能力構築国